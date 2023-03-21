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В праздничные дни в Азербайджане будет стабильная погода

В праздничные дни в Азербайджане будет стабильная погода С 22 по 24 мая в районах Азербайджана будут преобладать стабильные погодные условия. Будет наблюдаться мягкая весенняя погода.
Экология
21 марта 2023 г. 12:45
В праздничные дни в Азербайджане будет стабильная погода

С 22 по 24 мая в районах Азербайджана будут преобладать стабильные погодные условия. Будет наблюдаться мягкая весенняя погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах Азербайджана ожидаются небольшие осадки, которые постепенно прекратятся к утру 22 мая.

В Габалинском районе ночью и утром ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 16-19° тепла.

В Шахдаге будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-3° мороза, днем 3-5° тепла.

В Исмаиллинском районе ночью и утром туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-5°, днем 15-18° тепла.

В Лянкяранском районе скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 14-17° тепла.

В Шекинском районе ночью и утром ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 15-19° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Növbəti üç gündə rayonlarda yağış yağacaq

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