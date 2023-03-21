В праздничные дни в Азербайджане будет стабильная погода

В праздничные дни в Азербайджане будет стабильная погода

С 22 по 24 мая в районах Азербайджана будут преобладать стабильные погодные условия. Будет наблюдаться мягкая весенняя погода.

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С 22 по 24 мая в районах Азербайджана будут преобладать стабильные погодные условия. Будет наблюдаться мягкая весенняя погода. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах Азербайджана ожидаются небольшие осадки, которые постепенно прекратятся к утру 22 мая. В Габалинском районе ночью и утром ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 16-19° тепла. В Шахдаге будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-3° мороза, днем 3-5° тепла. В Исмаиллинском районе ночью и утром туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-5°, днем 15-18° тепла. В Лянкяранском районе скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 14-17° тепла. В Шекинском районе ночью и утром ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 15-19° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал