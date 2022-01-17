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В Баку и Сумгайыте выпал мокрый снег

В Баку и Сумгайыте выпал мокрый снег По состоянию на 10:00 17 января в южных и восточных районах республики наблюдалась дождливая погода, снег, в Сумгайыте и Баку - мокрый снег.
Экология
17 января 2022 г. 10:36
В Баку и Сумгайыте выпал мокрый снег

По состоянию на 10:00 17 января в южных и восточных районах республики наблюдалась дождливая погода, снег, в Сумгайыте и Баку - мокрый снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, количество выпавших осадков составило в Лерике 15 мм, в Губе - 14 мм, в Астаре - 8 мм, в Шабране, Ордубаде - 6 мм, в Лазе, Халтане, Алтыагадже - 5 мм, в Ярдымлы, Гусаре, Хачмазе - 4 мм, в Лянкяране - 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Сумгайыте - 2 мм, в Маштаге, Баку - до 1 мм.

Высота снежного покрова в Агдаре (Ордубад) составила 30 см, Лазе - 21 см, Губе - 20 см, Лерике - 19 см, Грызе - 15 см, Сарыбаше (Гах) - 14 см, Шабране, Халтане, Алтыагадже - 12 см, Шахбузе - 8 см, Дашкасане - 6 см, Гёйгёле, Гусаре, Нахчыване - 5 см, Хыналыге - 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1-2 градуса тепла, в равнинных районах - 1-4 градуса тепла, в горных районах - до 15 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - до 14 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt və Bakıda sulu qar yağıb

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