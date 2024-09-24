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В Баку и районах ожидаются дожди и грозы

В Баку и районах ожидаются дожди и грозы 25 сентября в Азербайджане местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Экология
24 сентября 2024 г. 13:09
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы

25 сентября в Азербайджане местами возможны кратковременные дожди, грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 23-26° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град, в высокогорных районах - снег. Вечером в большинстве районов осадки ненадолго прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 11-16° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Sabahın PROQNOZU

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