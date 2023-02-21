В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный юго-западный ветер днем сменится умеренным северным ветром.
Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.