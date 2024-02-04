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В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Экология
4 февраля 2024 г. 16:43
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Report главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8 - 2 раза.

Причиной этого является распространение под воздействием временами усиливающегося юго-западного ветра пылевых масс, образовавшихся на верхней сухой поверхности почвы.

По словам Р.Аллахвердиевой, пыльный туман носит локальный характер и, как ожидается, сохранится в течение дня - в зависимости от метеорологических условий.

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