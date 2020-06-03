В Азербайджане ожидаются ветер, дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Утром местами слабый туман, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 20-22, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, переменные осадки. В отдельных местах пройдет град. Утром местами ожидается туман, ветер западный, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся северный ветер, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.