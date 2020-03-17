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В Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

В Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

Скорость северо-западного ветра временами усилится
© pexels.com

18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.  

Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове будет 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 772 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что сравнительно благоприятно для метеочувствительных людей.  

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах возможен снег. На некоторых территориях осадки могут принять интенсивный характер. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. 

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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