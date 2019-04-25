В Азербайджане завтра воздух прогреется до 23 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 26 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в некоторых местах будет изморось. В Баку осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 10-12, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 50-60%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако утром и днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, дожди. В предгорных районах есть вероятность града. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 26-27 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются весенняя погода и колебания метеорологических факторов в пределах нормы, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.