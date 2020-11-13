В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-7 градусов

С вечера 15 по 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, временами дожди, местами интенсивные осадки.

С вечера 15 по 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, временами дожди, местами интенсивные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером 15 ноября в восточных районах, а с вечера 16 ноября в большинстве районов ожидаются переменные осадки, в отдельных местах интенсивные, в горных и предгорных районах пойдет снег.

Температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов. Водность рек может повыситься.

Нестабильные погодные условия сохранятся до конца второй декады ноября.