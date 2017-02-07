В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, будет снег, температура воздуха понизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Ближе к ночи он может перейти в мокрый снег. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-3, днем - 5-8 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3 градуса выше нуля, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется от 769 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 65-75%.

Утром 8 февраля в северных районах Азербайджана, а днем в большинстве районов местами возможны дожди, мокрый снег и снег. В отдельных местах будет туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно предупреждению, с дневных часов 8 февраля по 11 февраля начиная с северных районов ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, мокрый снег и снег.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 4-8 градусов. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.