В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Прогнозируется южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-13, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 11-13, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем 50-55%.

3 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в первой половине дня в некоторых западных районах ожидаются грозы, кратковременные осадки. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что начиная с западных районов, с полудня 4 мая до полудня 6 мая в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди, которые местами могут принять интенсивный характер, возможен град. Уровень воды в реках может подняться.