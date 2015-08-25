В 2025 году около 2 млрд. людей будут испытывать острую нехватку воды

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ За последние 40 лет количество пресной воды на каждого человека в мире уменьшилось на 60%. В ближайшие 25 лет предполагается уменьшение еще в 2 раза.

Как сообщает Report об этом говорится в сообщении ООН в преддверии открывающейся в Стокгольме Всемирной недели воды.

Согласно информации, пресная вода составляет 3% от общего объема воды, примерно 75% мировых запасов пресной воды заключено в ледниках и айсбергах.

"Более 80 стран мира испытывают недостаток пресной воды. Дефицит пресной воды ощущают более 300 городов Китая, и проблема эта возрастает. По оценкам ООН, к 2025 году 1,8 млрд. людей будут жить в странах или регионах, которые будут испытывать нехватку воды", - говорится в сообщении ООН.