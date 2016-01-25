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    Уровень Куры поднялся, возникла угроза наводнения - ФОТО

    За последний месяц уровень Куры поднялся до 1 метра

    Баку. 25 января. REPORT. AZ/ Уровень Куры в части, протекающей через территорию Сальян и Нефтчалы, поднялся.

    Как сообщает Report, в результате наблюдающихся в последние дни осадков данный процесс в основном охватил нижний поток реки.

    Только за сегодняшний день уровень реки в обоих районах поднялся на 4 см. За последний месяц уровень Куры в среднем поднялся до 1 метра.

    По мнению специалистов, если уровень реки увеличится на 1,5 м, это приведет к появлению грунтовых вод, что может вызвать сели и наводнения.

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