О нас
Аудио новости

Умайра Тагиева: Уровень воды в Куре повысится

Умайра Тагиева: Уровень воды в Куре повысится "Объем воды в нижнем течении реки Куры сокращается по различным причинам, но основную роль здесь играет климатический фактор".
Экология
18 марта 2022 г. 17:09
Умайра Тагиева: Уровень воды в Куре повысится

"Объем воды в нижнем течении Куры сокращается по различным причинам, но основную роль здесь играет климатический фактор".

Как передает Report, об этом в программе "Экспертный час" заявила глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, за последние 10 лет количество воды, поступающей в страну, сократилось в целом на 27%, но в нижнем течении Куры этот показатель превышает 50%: “Другая причина - неэффективное использование воды. Также наблюдаются засушливые годы, когда уменьшение снежных и морозных дней приводит к уменьшению водности. Это также увеличивает спрос на воду. Встречается и бесконтрольное потребление воды. Граждане, проживающие на этих территориях, должны быть более внимательными”.

У.Тагиева отметила, что из-за интенсивных осадков в марте прогнозируется постепенное изменение ситуации в нижнем течении Куры: “Полученные нами данные подтверждают это. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года водность увеличилась на 16%”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: “Kürdə suyun artacağı gözlənilir”

Самое важное

Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
18 марта 2022 г. 10:23
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
16 марта 2022 г. 22:00
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi