Умайра Тагиева: Уровень воды в Куре повысится

"Объем воды в нижнем течении реки Куры сокращается по различным причинам, но основную роль здесь играет климатический фактор".

"Объем воды в нижнем течении Куры сокращается по различным причинам, но основную роль здесь играет климатический фактор".

Как передает Report, об этом в программе "Экспертный час" заявила глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, за последние 10 лет количество воды, поступающей в страну, сократилось в целом на 27%, но в нижнем течении Куры этот показатель превышает 50%: “Другая причина - неэффективное использование воды. Также наблюдаются засушливые годы, когда уменьшение снежных и морозных дней приводит к уменьшению водности. Это также увеличивает спрос на воду. Встречается и бесконтрольное потребление воды. Граждане, проживающие на этих территориях, должны быть более внимательными”.

У.Тагиева отметила, что из-за интенсивных осадков в марте прогнозируется постепенное изменение ситуации в нижнем течении Куры: “Полученные нами данные подтверждают это. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года водность увеличилась на 16%”.