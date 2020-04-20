Температура воздуха прогреется до 28 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман, умеренный юго-западный ветер утром перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-13, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью будет 10-12, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

21 апреля в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами осадки примут интенсивный характер, ожидаются грозы, в горных территориях снег. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8, днем 10-15 градусов тепла.