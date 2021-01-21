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Средиземноморский циклон покидает территорию нашей страны

Средиземноморский циклон покидает территорию нашей страны Завтра осадков почти не будет, но ожидаются морозы
Экология
21 января 2021 г. 11:37
Средиземноморский циклон покидает территорию нашей страны
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"Уже сегодня средиземноморский циклон постепенно покинет территорию нашей страны".

Об этом Report сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Она отметила, что в западных районах осадки прекратятся в первой половине дня, а в восточных - к вечеру:

"Завтра осадков почти не будет, но ожидаются морозы. В Баку сегодня ночью будет 0-2 градуса мороза, в низменных районах - 2-7 градусов мороза, в горных районах - 10-15, в высокогорьях - 18-23 градуса мороза".

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