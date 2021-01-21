Средиземноморский циклон покидает территорию нашей страны

Завтра осадков почти не будет, но ожидаются морозы

"Уже сегодня средиземноморский циклон постепенно покинет территорию нашей страны".

Об этом Report сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Она отметила, что в западных районах осадки прекратятся в первой половине дня, а в восточных - к вечеру:

"Завтра осадков почти не будет, но ожидаются морозы. В Баку сегодня ночью будет 0-2 градуса мороза, в низменных районах - 2-7 градусов мороза, в горных районах - 10-15, в высокогорьях - 18-23 градуса мороза".