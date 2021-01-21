Средиземноморский циклон покидает территорию нашей страны

"Уже сегодня средиземноморский циклон постепенно покинет территорию нашей страны".
Об этом Report сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.
Она отметила, что в западных районах осадки прекратятся в первой половине дня, а в восточных - к вечеру:
"Завтра осадков почти не будет, но ожидаются морозы. В Баку сегодня ночью будет 0-2 градуса мороза, в низменных районах - 2-7 градусов мороза, в горных районах - 10-15, в высокогорьях - 18-23 градуса мороза".