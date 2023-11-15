О нас

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане Днем 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а 17 ноября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, утром - до 23-28 м/с, местами - до 30 м/с.
Экология
15 ноября 2023 г. 16:02
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Днем 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а 17 ноября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, утром - до 23-28 м/с, местами - до 30 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем 17 ноября местами возможны осадки.

17 ноября в регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, ожидается нестабильная погода, местами осадки. Местами (Нахчыванская АР, Восточный Зангезур, Карабах, Газах-Гянджа, Балакен-Шеки, Горный Ширван, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны осадки, грозы, град, в горных районах - снег.

Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, ночью и утром 17 ноября местами - до 25-30 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, leysan yağacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Экслюзивные новости

Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi