Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Днем 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а 17 ноября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, утром - до 23-28 м/с, местами - до 30 м/с.

Днем 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а 17 ноября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, утром - до 23-28 м/с, местами - до 30 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем 17 ноября местами возможны осадки.

17 ноября в регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, ожидается нестабильная погода, местами осадки. Местами (Нахчыванская АР, Восточный Зангезур, Карабах, Газах-Гянджа, Балакен-Шеки, Горный Ширван, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны осадки, грозы, град, в горных районах - снег.

Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, ночью и утром 17 ноября местами - до 25-30 м/с.