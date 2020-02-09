​Синоптики обещают прекращение осадков

Вечером 9 февраля снежная погода продолжится, 10 - постепенно сойдет на нет.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, скорость северо-западного ветра 9 февраля усилится до 15-20 м/с, временами до 25-28 м/с, в некоторых местах полуострова временами до 30 м/с. 10 февраля скорость ветра ближе к вечеру составит 15-18 м/с, временами 20-23 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем 1-3° тепла. Пригородные дороги могут покрыться льдом.

В районах Азербайджана временами ожидается снег. Днем осадки постепенно прекратятся, начиная с западных районов. Кое-где будет туман. Скорость западного ветра может усилиться до 10-15 м/с, временами до 18-23 м/с, ночью и утром местами до 25-30 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорных районах – 17-22° мороза, днем 3-8° мороза.