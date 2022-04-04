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Сильный ветер на территории страны будет дуть в течение всего дня 

Сильный ветер на территории страны будет дуть в течение всего дня  По состоянию на 12:00 4 апреля на территории страны пока не наблюдалось осадков.
Экология
4 апреля 2022 г. 12:39
Сильный ветер на территории страны будет дуть в течение всего дня 

По состоянию на 12:00 4 апреля на территории страны пока не наблюдалось осадков.

Как передает Report, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова сообщила, что скорость западного ветра в Нафталане усилилась до 32 м/с, Гяндже - до 24 м/с, Агдаме, Тертере - до 22 м/с, Барде - до 20 м/с, Гобустане, Шамкире - до 18 м/с, Калвазе - до 17 м/с, Хачмазе - до 15 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове - до 38 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны составила 2,6 метра: "3 апреля температура воздуха была на 13,7° выше климатической нормы, максимальная температура в Нахчыванской АР составила 24-30°, в горных районах 25°, в низменных районах 31-36° тепла. На Абшеронском полуострове было зафиксировано 24-27°, а в Баку - 30,1° тепла, но это не рекордный показатель, так как в 2012 году максимальная температура воздуха в Баку поднялась до 31,5°тепла”.

По словам Г.Мамедовой, 4 апреля на территории страны в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер: "Ожидается, что максимальная скорость ветра местами достигнет 33-38 м/с, а с утра 5 апреля начнет ослабевать, днем будет дуть умеренный южный ветер".

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