О нас
Report Georgia
Аудио новости

С вечера концентрация пыли в воздухе уменьшится

С вечера концентрация пыли в воздухе уменьшится В Баку и на Абшеронском полуострове в ночные и утренние часы количество пыли превышало норму в 5,9 раза.
Экология
23 апреля 2021 г. 17:51
С вечера концентрация пыли в воздухе уменьшится

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночные и утренние часы количество пыли превышало норму в 5,9 раза.

Как сообщает Report, по результатам очередных мониторингов, проведенных сотрудниками Национальной службы гидрометеорологии, в минувший день был зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха пылью, а в некоторые часы в течение дня - высокий уровень загрязнения.

Так, среднесуточная концентрации пыли была в 3,2 раза выше нормы, а в некоторые часы - в 4,7 раза выше.

Наблюдаемый пылевой туман носит локальный характер. Причиной запыленности воздуха стал подъем пылевых масс, образующихся на производственных площадях и на поверхности почвы, в верхние слои атмосферы в результате усиления северо-западного ветра.

В результате постепенного ослабления сильного северо-западного ветра (8-13 м/с), начиная с вечера, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снижение концентрации пыли в воздухе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Havada müşahidə olunan toz axşam saatlarından etibarən azalacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi