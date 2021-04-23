С вечера концентрация пыли в воздухе уменьшится

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночные и утренние часы количество пыли превышало норму в 5,9 раза.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночные и утренние часы количество пыли превышало норму в 5,9 раза.

Как сообщает Report, по результатам очередных мониторингов, проведенных сотрудниками Национальной службы гидрометеорологии, в минувший день был зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха пылью, а в некоторые часы в течение дня - высокий уровень загрязнения.

Так, среднесуточная концентрации пыли была в 3,2 раза выше нормы, а в некоторые часы - в 4,7 раза выше.

Наблюдаемый пылевой туман носит локальный характер. Причиной запыленности воздуха стал подъем пылевых масс, образующихся на производственных площадях и на поверхности почвы, в верхние слои атмосферы в результате усиления северо-западного ветра.

В результате постепенного ослабления сильного северо-западного ветра (8-13 м/с), начиная с вечера, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снижение концентрации пыли в воздухе.