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Проведены научно-исследовательские работы в трансграничных реках в Восточно-Зангезурском экономическом районе

Проведены научно-исследовательские работы в трансграничных реках в Восточно-Зангезурском экономическом районе В рамках проекта "Изучение уровня загрязнения рек на территории Карабаха и разработки путей их устранения" сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения Бакинского государствен
Экология
13 июня 2023 г. 16:56
Проведены научно-исследовательские работы в трансграничных реках в Восточно-Зангезурском экономическом районе

В рамках проекта "Изучение уровня загрязнения рек на территории Карабаха и разработка путей его устранения" сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения Бакинского государственного университета посетили Восточно-Зангезурский экономический район для проведения исследовательских работ.

Как сообщили Report в пресс-службе МЭПР, в соответствии с проектом для изучения уровня загрязнения рек были взяты образцы воды и речного дна в трансграничных реках Охчучай (пункты Сайыфлы, Бюрюню, Джахангирбейли), Хакари и Баситчай.

По результатам анализов планируется подготовить эффективные предложения по очищению речной воды от вредных веществ.

Отметим, что научно-исследовательские работы были проведены сотрудниками кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения БГУ Айтен Самедовой и Наилей Джафаровой под руководством заведующей кафедрой, профессора Севиндж Гаджиевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞərqi Zəngəzur iqtisadi rayonundakı transsərhəd çaylarda elmi-tədqiqat işləri aparılıb

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