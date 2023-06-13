Проведены научно-исследовательские работы в трансграничных реках в Восточно-Зангезурском экономическом районе

В рамках проекта "Изучение уровня загрязнения рек на территории Карабаха и разработки путей их устранения" сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения Бакинского государствен

В рамках проекта "Изучение уровня загрязнения рек на территории Карабаха и разработка путей его устранения" сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения Бакинского государственного университета посетили Восточно-Зангезурский экономический район для проведения исследовательских работ.

Как сообщили Report в пресс-службе МЭПР, в соответствии с проектом для изучения уровня загрязнения рек были взяты образцы воды и речного дна в трансграничных реках Охчучай (пункты Сайыфлы, Бюрюню, Джахангирбейли), Хакари и Баситчай.

По результатам анализов планируется подготовить эффективные предложения по очищению речной воды от вредных веществ.

Отметим, что научно-исследовательские работы были проведены сотрудниками кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения БГУ Айтен Самедовой и Наилей Джафаровой под руководством заведующей кафедрой, профессора Севиндж Гаджиевой.