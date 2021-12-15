Прошло заседание рабочей группы по вопросам экологии на освобожденных землях

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По сообщению Report, в работе заседания приняли участие представители государственных структур, представленных в рабочей группе.

Было отмечено, что на сегодняшний день проведены проверки геологических карт освобожденных районов, пересмотрен баланс имеющихся запасов минерального сырья. Были выполнены кадастровые работы на 167 существующих месторождениях, проведен осмотр и мониторинг 52 месторождений, разграбленных в период оккупации, вынесена предварительная оценка ущерба. В Агдамском районе для изучения источников подземных вод были обследованы 523 скважины, в Физулинском районе - 68. Для обеспечения потребностей экономики в проектировании и планировании на освобожденных территориях были оценены запасы местных строительных материалов.

Разработана "Программа восстановления лесного фонда на 2022-2026 годы", предусматривающая мероприятия по лесоразведению на освобожденных от оккупации территориях. В рамках программы на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов планируется реализация мероприятий по лесоразведению на территории порядка 30 тысяч гектаров. С начала этого года на территории Зангиланского, Губадлинского, Физулинского, Агдамского, Джебраильского, Шушинского, Кельбаджарского, Лачынского, Ходжавендского районов было посажено до 20 тысяч деревьев. После очистки от мин территорий, запланированных для лесоразведения, будут проведены широкомасштабные мероприятия по лесозаготовке.