Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман

26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 16-21° тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в горных районах возможны дожди. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.