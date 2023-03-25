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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман
Экология
25 марта 2023 г. 13:07
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 16-21° тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в горных районах возможны дожди. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

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