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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами на полуострове прогнозируется туман.
Экология
28 марта 2023 г. 13:48
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами на полуострове прогнозируется туман.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью в горных районах возможны дожди. В некоторых местах временами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла.

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