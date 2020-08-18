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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем 28-31 градус тепла
Экология
18 августа 2020 г. 14:17
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем 28-31, в Баку ночью 19-21, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-75%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер, который днем перейдет в юго-восточный. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 19 августа в основном ожидается без осадков, однако к вечеру в некоторых горных территориях ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 28-33, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

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