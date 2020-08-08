Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 29-34, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем – 40-45%.

На пляжах Абшерона будет умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, но вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер западный, в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.