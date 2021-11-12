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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 ноября.
Экология
12 ноября 2021 г. 13:18
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем - 12-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-5° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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