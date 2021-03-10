Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Ожидается умеренный северный ветер

11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем – 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 765 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана ожидаются переменные осадки, в некоторых местах мокрый снег, снег, местами интенсивный. Временами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем – 0-3 градусов мороза.

11 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов и влажность, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.