Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром моросящий дождь.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

13 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются осадки, местами туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.