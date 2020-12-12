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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер
Экология
12 декабря 2020 г. 12:57
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром моросящий дождь.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

13 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются осадки, местами туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

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