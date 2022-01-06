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Прогноз погоды в Азербайджане на пятницу

Прогноз погоды в Азербайджане на пятницу 7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
6 января 2022 г. 12:29
Прогноз погоды в Азербайджане на пятницу

7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами ожидается туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 10-13° тепла. В Баку ночью 5-7°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

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