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Прогноз погоды в Азербайджане на праздники

Прогноз погоды в Азербайджане на праздники В Баку и на Абшеронском полуострове в дни праздника Рамазан ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.
Экология
9 апреля 2024 г. 16:28
Прогноз погоды в Азербайджане на праздники

В Баку и на Абшеронском полуострове в дни праздника Рамазан ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, днем 10 апреля и ночью 11 апреля местами на полуострове возможен кратковременный дождь.

"Вечером 10 апреля юго-восточный ветер сменится северо-западным. 11 апреля в течение дня будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-18° тепла", - добавила Мамедова.

В регионах ожидается преимущественно без осадков, однако начиная с утра 10 апреля до второй половины дня 11 апреля в горных районах временами будет идти дождь.

Местами возможны интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Вечером 11 апреля осадки постепенно прекратятся, 12 апреля прогнозируется преимущественно без осадков. Температура воздуха в центральных районах страны прогреется до 13-18 градусов, а в горных районах - до 5-10 градусов.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində Bakıda yağış yağacaq

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