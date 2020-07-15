Прогноз погоды в Азербайджане на 16 июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако утром местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 31-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.
На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер.
Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.
16 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, интенсивные, местами ливневого характера, град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем 20-25 градусов тепла.
Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 16 июля на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.