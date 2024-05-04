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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки.
Экология
4 мая 2024 г. 13:02
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный южный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха составит ночью 11-14°, днем 17-21° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%, днем 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в высокогорьях – мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-12° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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