Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный южный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха составит ночью 11-14°, днем 17-21° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%, днем 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в высокогорьях – мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-12° тепла.