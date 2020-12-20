Прогноз погоды на завтра

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, утром северо-западный ветер сменится днем южным ветром.

21 декабря температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

21 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.