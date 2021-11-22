Прогноз погоды на завтра

13:02 Обнародован прогноз погоды на 23 ноября.

Обнародован прогноз погоды на 23 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 11-15° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.