Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дождливая погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дождливая погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-3°, днем 4-6° тепла. В Баку ночью 1-3°, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах, вероятно, интенсивный. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1°мороза до 3° тепла, днем 4-7° тепла, ночью в горах 8-12°, в высокогорьях 12-16°, днем 2-7 ° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги, вероятно, могут покрыться льдом.