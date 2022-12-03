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Прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды на воскресенье В воскресенье, 4 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
3 декабря 2022 г. 13:06
Прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 4 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром вероятна исморось. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью и днем 4-7° тепла. В Баку днем и ночью 4-7° тепла.

Атмосферное давление составит 777 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-60%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах - снег, в некоторых местах, вероятно, интенсивный. В отдельных местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-6°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5 ° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Bazar günü üçün hava proqnozu açıqlanıb

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