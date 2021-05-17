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Прогноз погоды на 17 мая

Прогноз погоды на 17 мая В районах Азербайджана в основном без осадков
Экология
17 мая 2021 г. 13:56
Прогноз погоды на 17 мая

Завтра, 17 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, южный ветер в течение дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем - 23-28, в Баку ночью - 17-19, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 30-34, в горах ночью 11-16, днем - 18-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 мая на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного северного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather temperature to be 27 C in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 27, rayonlarda 34 dərəcəyədək isti olacaq

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