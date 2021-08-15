Прогноз погоды на завтра

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 24-27°, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 25-27°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 30-35%.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28° тепла, на южных пляжах: (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) 28-29° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 августа на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, временами дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 24-29° тепла.