Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 3 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность. Местами возможны осадки, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах пройдет снег. Местами осадки примут интенсивный характер. На отдельных территориях ожидается туман. Прогнозируется западный ветер, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.