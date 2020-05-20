Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 21 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами будет туман.

Скорость умеренного юго-западного ветра днем временами усилится. Ночью температура воздуха составит 15-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 16-18, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 761 мм до 756 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 21 мая на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых горных территориях есть вероятность кратковременных осадков. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 13-17, днем 30-34 градуса тепла, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла.