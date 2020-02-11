Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью будет около 0 градусов, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 0-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, местами ожидается туман, скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.