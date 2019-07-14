​Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 27-32 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шыхово) 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана 15 июля будет без осадков. Ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, есть вероятность града. Ожидается восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 19-24 градуса тепла.