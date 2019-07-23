Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков. Умеренный северный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем – 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем – 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление упадет с 755 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-70%, днем – 40-45%.

На пляжах Абшерона умеренный северный ветер ночью и утром временами усилится. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность выпадения града. Восточный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24-25 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер, что благоприятно для метеочувствительных людей.