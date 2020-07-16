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Завтра в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром
Экология
16 июля 2020 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процентов, днем 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный ветер.

Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром и днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные осадки, местами интенсивные, град. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 17 июля на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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