По случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими за один день будет посажено 650 тысяч деревьев

По инициативе первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими за один день будет посажено 650 тысяч деревьев.

Как сообщает Report, в Фонде Гейдара Алиева и Министерстве экологии и природных ресурсов к этой благородной инициативе, нацеленной на пропаганду на международной арене поэзии мирового значения великого поэта, увековечение его памяти, популяризацию азербайджанской литературы и культурного наследия, присоединятся представители широкой общественности из всех регионов республики, а также государственных и правительственных структур, дипломатического корпуса, органов исполнительной власти, неправительственных организаций и волонтеры. Данное широкомасштабное мероприятие стартует в Шамахинском районе, где родился выдающийся мастер слова, которого азербайджанский народ подарил общечеловеческой культуре.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2019 год объявлен "Годом Насими" в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Напомним, что 600-летний юбилей великого поэта был торжественно отмечен по инициативе общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. 600-летие великого мастера слова было включено в список знаменательных мероприятий ЮНЕСКО и впервые в 1973 году было отмечено на международной уровне. Его поэтическое наследие является особым этапом в истории азербайджанской литературы, обладающей древними корнями и многовековыми традициями. Философия поэзии Насими построена на воспевании красоты природы, светлых человеческих чувств, свободы личности, она сыграла неоценимую роль в дальнейшем обогащении азербайджанской литературы.

Поскольку гармония отношений между человеком и природой занимает особое место в творчестве поэта-мыслителя, увековечение его памяти в таком контексте широкомасштабным, запоминающимся мероприятием является ценным вкладом в превращение нашей страны в зеленый, процветающий край, оздоровление окружающей среды.