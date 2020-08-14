Оштрафован председатель муниципалитета

Изучена жалоба, поступившая в связи с утечкой бытовых отходов на территории села Газахлар Физулинского района

Сотрудниками Государственной службы экологической безопасности была изучена жалоба, поступившая в связи со скоплением бытовых отходов на территории села Газахлар Физулинского района.

Как сообщает Report, заместитель начальника службы Бахруз Мухаммедов отметил, что в ходе осмотра территории было установлено, что не осуществляется управление бытовыми отходами, мусор собирается и сжигается.

В отношении председателя муниципалитета Газахлар Нуреддина Байрамова составлен протокол и предписан штраф в размере 3 000 манатов.