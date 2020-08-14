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Report Georgia

Оштрафован председатель муниципалитета 

Оштрафован председатель муниципалитета  Изучена жалоба, поступившая в связи с утечкой бытовых отходов на территории села Газахлар Физулинского района
Экология
14 августа 2020 г. 11:31
Оштрафован председатель муниципалитета 
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Сотрудниками Государственной службы экологической безопасности была изучена жалоба, поступившая в связи со скоплением бытовых отходов на территории села Газахлар Физулинского района.

Как сообщает Report, заместитель начальника службы Бахруз Мухаммедов отметил, что в ходе осмотра территории было установлено, что не осуществляется управление бытовыми отходами, мусор собирается и сжигается. 

В отношении председателя муниципалитета Газахлар Нуреддина Байрамова  составлен протокол и предписан штраф в размере 3 000 манатов.

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