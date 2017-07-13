Оштрафован начальник, инициировавший вырубку деревьев в Баку, материалы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ / Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередное расследование для проверки соблюдения требований экологического законодательства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, во время расследования на улице Абилова, 12 в Хатаинском районе недалеко от жилого здания в зеленой зоне была установлена незаконная вырубка с корнем 4 деревьев шелковицы диаметром 12-24 см, лавра, оливы и инжира, а также 6 кустов граната.

Стало известно, что вырубка деревьев была инициирована Захидом Бадаловым, начальником жилищно-коммунальной эксплуатационной зоны №85 жилищно-коммунального производственного объединения Хатаинского района, ведущего на территории строительные работы. Однако он отказался предъявить какие-либо документы на проведение строительных работ в зеленой зоне. По факту был составлен акт о правонарушении, применен штраф в размере 6600 манатов за уничтожение деревьев и кустов.

Для правовой оценки правонарушения и принятия в отношении Захида Бадалова мер в рамках закона собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики.