Охотники в Шахдагском национальном парке оштрафованы на 4 000 манат

Сотрудники Шахдагского национального парка на территории Исмаиллинского отделения нацпарка задержали охотников.

Сотрудники Шахдагского национального парка на территории Исмаиллинского отделения нацпарка задержали охотников.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в ходе расследования было установлено, что у браконьеров, жителей Исмаиллинского района Анара Мусаева, Эльчина Нагдыева, Гисмата Джафарова и Шамо Нагдыева изъяли двух выловленных дагестанских туров.

В отношении нарушителей были составлены протоколы и они были оштрафованы на общую сумму 4 000 манатов.