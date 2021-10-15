Охотники в Шахдагском национальном парке оштрафованы на 4 000 манат

Сотрудники Шахдагского национального парка на территории Исмаиллинского отделения нацпарка задержали охотников.
Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в ходе расследования было установлено, что у браконьеров, жителей Исмаиллинского района Анара Мусаева, Эльчина Нагдыева, Гисмата Джафарова и Шамо Нагдыева изъяли двух выловленных дагестанских туров.
В отношении нарушителей были составлены протоколы и они были оштрафованы на общую сумму 4 000 манатов.