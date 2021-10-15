О нас
Report Georgia
Аудио новости

Охотники в Шахдагском национальном парке оштрафованы на 4 000 манат

Охотники в Шахдагском национальном парке оштрафованы на 4 000 манат Сотрудники Шахдагского национального парка на территории Исмаиллинского отделения нацпарка задержали охотников.
Экология
15 октября 2021 г. 17:42
Охотники в Шахдагском национальном парке оштрафованы на 4 000 манат

Сотрудники Шахдагского национального парка на территории Исмаиллинского отделения нацпарка задержали охотников.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, в ходе расследования было установлено, что у браконьеров, жителей Исмаиллинского района Анара Мусаева, Эльчина Нагдыева, Гисмата Джафарова и Шамо Нагдыева изъяли двух выловленных дагестанских туров.

В отношении нарушителей были составлены протоколы и они были оштрафованы на общую сумму 4 000 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şahdağ milli parkında ov edənlər 4 000 manat cərimələnib

Другие новости из категории

В Азербайджане с 18 октября ожидаются нестабильные погодные условия
В Азербайджане с 18 октября ожидаются нестабильные погодные условия
15 октября 2021 г. 15:15
Прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды на субботу
15 октября 2021 г. 12:51
И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома
И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома
14 октября 2021 г. 18:33
Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер
Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер
14 октября 2021 г. 13:06
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
13 октября 2021 г. 13:01
С завтрашнего дня в Азербайджане поднимется сильный ветер
С завтрашнего дня в Азербайджане поднимется сильный ветер
12 октября 2021 г. 16:44
Вопрос загрязнения Охчучая остается в поле зрения министерства экологии
Вопрос загрязнения Охчучая остается в поле зрения министерства экологии
12 октября 2021 г. 14:56
Завтра в Баку осадков не ожидается
Завтра в Баку осадков не ожидается
12 октября 2021 г. 12:51
Замминистра: На реках в Карабахе будут построены 11 автоматических гидростанций
Замминистра: На реках в Карабахе будут построены 11 автоматических гидростанций
12 октября 2021 г. 10:03
В Пиршаги на берегу моря обнаружено около 10 мертвых тюленей
ФотоВ Пиршаги на берегу моря обнаружено около 10 мертвых тюленей
11 октября 2021 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi