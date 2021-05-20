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Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%
Экология
20 мая 2021 г. 13:20
Объявлен прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем 25-30 градусов тепла, в Баку 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

21 мая в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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